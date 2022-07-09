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36 человек эвакуировались после возгорания в 2-этажном жилом доме в Лесосибирске

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Красноярск
16:34 9 Июля 2022
пожар, чп, в красноярском крае, спасатели, пожарные, мчс
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В Красноярском крае в субботу, 9 июля, произошел возгорание в 2-этажном жилом доме в Лесосибирске. Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, информация о возгорании дома на улице Фрунзе поступила в 13:00. Прибыв на место инцидента пожарные обнаружили, что загорание случилось в нежилых квартирах. В 13:48 удалось локализовать возгорание на площади 130 квадратных метров.

В ведомстве рассказали, что до прибытия пожарных из здания эвакуировались 36 человек и еще одного удалось спасти. Отметим, что причина пожара неизвестна, ее предстоит установить дознавателю после ликвидации возгорания.

Фото: © t.me/mchskrsk

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