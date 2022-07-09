Почетному гражданину Красноярска Хазрету Совмену присвоен орден «За заслуги перед Отечеством»

Известный меценат и почетный житель Красноярского края, а также краевого центра Хазрет Совмен получил орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Указ был подписан президентом РФ Владимиром Путиным. О присвоении ордена знаменитому меценату рассказал мэр Красноярска Сергей Еремин в своем Telegram-канале. Отметим, что благодаря Хазрету Совмену в Красноярске был построен детский дом-лицей. Учреждение содержится на средства его благотворительного фонда и продолжает развиваться.

Также Хазрет Совмен сделал множество добрых дел для города, в том числе построил детский сад №121 в Покровском. Добавим, что на средства мецената был построен храм Рождества Христова, отреставрирован МайПарк и многое другое.

Фото: © t.me/eremin_krsk