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Почетному гражданину Красноярска Хазрету Совмену присвоен орден «За заслуги перед Отечеством»

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Красноярск
18:20 9 Июля 2022
гражданин, красноярск, в красноярском крае, награда
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Известный меценат и почетный житель Красноярского края, а также краевого центра Хазрет Совмен получил орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Указ был подписан президентом РФ Владимиром Путиным. О присвоении ордена знаменитому меценату рассказал мэр Красноярска Сергей Еремин в своем Telegram-канале. Отметим, что благодаря Хазрету Совмену в Красноярске был построен детский дом-лицей. Учреждение содержится на средства его благотворительного фонда и продолжает развиваться.

Также Хазрет Совмен сделал множество добрых дел для города, в том числе построил детский сад №121 в Покровском. Добавим, что на средства мецената был построен храм Рождества Христова, отреставрирован МайПарк и многое другое.

Фото: © t.me/eremin_krsk

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