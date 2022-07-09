Хедлайнер «МИРа Сибири» Тима Дорофеев рассказал о творческом тандеме с Сергеем Старостиным и дал советы молодым музыкантам

В пятницу, 8 июля, состоялось официальное открытие фестиваля «МИР Сибири». В этот день зрители смогли насладиться выступлением известного фольклориста Сергея Старостина в творческом тандеме с джазовым ансамблем «Арт-квартет Тима Дорофеева».

Известный джазовый гитарист, лауреат российских и международных конкурсов Тимофей Дорофеев в специальном подкасте «МИРа Сибири» рассказал о сотрудничестве с Сергеем Старостиным, поделился секретом успеха современного музыканта и описал процесс рождения новой музыки. По словам музыканта, ансамбль «Арт-квартет Тима Дорофеева» достаточно давно собирался посетить фестиваль «МИР Сибири».

«Два пандемийных года пытались сюда попасть и наконец-то у нас это получилось. На фестиваль мы приехали вместе с Сергеем Старостиным», - отметил исполнитель.

Расскажите о сотрудничестве с Сергеем Старостиным.

- Мы знакомы очень давно, так как до этого встречались на различных конкурсах и фестивалях, а также в Архангельске. Тема этники и фольклора нам очень близка, поэтому с Сергеем находимся на одной волне. Программа нашего выступления состоит из авторской музыки, народно-фольклорных песен и песен Сергея Старостина. Программа, с которой мы приехали на фестиваль «МИР Сибири», была создана после проекта, который вышел на телеканале «Культура» в 2018 году.

В ТВ-программе «Квартет 4x4» Сергей Старостин был в жюри, а ансамбль «арт-квартет Тима Дорофеева» был участником проекта, который в итоге и выиграл. В финале проекта участники должны были выступить с кем-то из членов жюри. Сергей Старостин выбрал арт-квартет и мы исполнили две композиции. После этого началось наше совместное творчество.



Как рождаются авторские композиции?

- Авторские песни – это такой процесс, который приходит откуда-то сверху и в этот момент музыкант должен поймать его, а затем зафиксировать. Появлению авторских песен может сопутствовать услышанная народная песня, ведь мелодика и лад наводят на определенные размышления. Мне легче это дается, потому что это в моей крови. Все зимние и летние каникулы проводил в деревне Архангельской области, поэтому все это впитывал с детства.



Поделитесь рецептом успеха с музыкантами.

- Иногда я шучу, но на самом деле говорю серьезно, что не советую заниматься музыкой профессионально. Это очень сложная и серьезная работа. Это должно быть образом жизни. Уже с ранних лет нужно много читать, смотреть фильмы и образовываться культурно, а также духовно. Очень важно изучать мировую музыку и понимать все процессы ее создания.



В чем заключается задача музыканта во время выступления?

- Задача музыканта заключается в том, чтобы выйти на сцену, исполнить песню и это было убедительно. Чтобы зрители сказали, что это действительно здорово!

Скриншот: vk.com/mirsibiri