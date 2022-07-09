Что делать во время затопления квартиры водой рассказал юрист из Красноярска

Хотя бы раз жители Красноярска сталкивались с тем, что их квартиру затапливало водой. Однако далеко не все знают, что необходимо в таком случае делать. Руководитель юридического агентства Александр Поконов в беседе с изданием «АиФ-Красноярск» рассказал, как действовать в подобной ситуации.

Во-первых, необходимо обесточить квартиру и перекрыть стояки холодной, а также горячей воды. Если есть возможность, то следует устранить причину затопления самостоятельно. При этом необходимо убрать быттехнику и дорогие вещи для того, чтобы их не повредила вода.

Во-вторых, при затоплении необходимо снять на видео квартиру и свое имущество. Видеозапись поможет в суде, если достичь договоренности с виновником не получится. Также следует вызвать аварийную службу и сотрудников УК. Как отмечает юрист, работники управляющей компании составят акт о затоплении, в котором необходимо указать причину и рассказать об обстоятельствах произошедшего. В акте следует отметить повреждения, которые были причинены жилью и имуществу.

Александр Поконов советует после получения акта попробовать урегулировать случившееся с виновником во внесудебном порядке. В случае неудачи необходимо пригласить профессионального оценщика. Затем обратиться в суд.