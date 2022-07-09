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Контракты на строительство метро в Красноярске заключат в июле 2022 года

Главная Общество
Красноярск
14:10 9 Июля 2022
метро, красноярск, губернатор
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В июле этого года будут заключены контракты с подрядными организациями для проведения работ по строительству метро в Красноярске. Такое заявление сделал глава Красноярского края Александр Усс во время общения с представителями СМИ в рамках Российской креативной недели.

После подписания контрактов стартуют мероприятия по подготовке стройплощадки, а также по выносу сетей, пишет ТАСС. По словам Александра Усса, регион долгое время шел к реализации проекта по созданию метро при поддержке президента РФ. Отметим, что первая линия метротрамвая в Красноярске будет запущена в 2026 году. Ее протяженность составит 9,76 км. На строительство первой линии будет выделено свыше 89 млрд рублей.

Фото: © Евгений Биятов / РИА Новости

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