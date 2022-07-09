Более 40 пьяных водителей задержали в Красноярске с помощью неравнодушных горожан

В Красноярске за первые шесть месяцев текущего года на телефон «Синей линии» позвонили 179 человек, сообщивших о водителях с признаками опьянения. В ГИБДД России по краю заявили, что при помощи неравнодушных красноярцев за полгода сотрудникам ДПС удалось задержать свыше 40 нетрезвых автомобилистов.

Автоинспекторы призывают всех участников дорожного движения не быть равнодушными к проблеме пьянства за рулем и оперативно сообщать об автомобилистах, которые управляют транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Звонить необходимо по номеру 263 – 10 – 19.

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