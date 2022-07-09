Аренда и продажа более 30 участков в Красноярске вызвали сомнения в законности у депутатов ЗС

В Красноярске в мае этого года по распоряжению председателя Заксобрания края была создана рабочая группа, которая занимается изучением вопросов соблюдения требований законодательства при предоставлении в краевом центре участков земли для размещения объектов капитального строительства.

Группа из 14 депутатов на протяжении полутора месяцев анализировала законность предоставления в аренду или собственность более 30 земельных участков в Красноярске, общая площадь которых составила свыше 307 тысяч кв. м. Общая кадастровая стоимость этих участков составила свыше 475 млн рублей, рыночная — 1,5 млрд. рублей.

На данный момент на этих землях расположены офисные задания, складские помещения, точки общепита и иные коммерческие объекты. Некоторые сделки были заключены буквально за несколько месяцев, при том, что для возведения важных социальных властям приходится тратить несколько лет. Кроме того, депутаты полагают, что некоторые земельные участки передавались фирмам по слишком низкой цене. Так, например, землю в историческом центре Красноярска, на которой был построен «Кантри-2», отдали в аренду практически за бесценок – 600 рублей за квадратный метр.

Также группой был выявлен еще ряд нарушений. Отметим, что на заседание сессии Заксобрания края представители городской администрации не пришли, чтобы ответить на вопросы депутатов. Добавим, что деятельность депутатской группы будет продолжена.

Фото: © Никита Алексеев