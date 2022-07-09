Сладкий фестиваль «Субботинская земляника» пройдет на Обрядовой поляне «МИРа Сибири»

В субботу, 9 июля, в Красноярском крае стартовал третий день масштабного фестиваля «МИР Сибири». По словам организаторов, в третий день фестиваля на Обрядовой поляне состоится открытие сладкого фестиваля «Субботинская земляника».

10:00–16:30 «Варим варенье» с шутками, прибаутками и непременной дегустацией;

14:00–18:00 Мастер-класс по земляничному рукоделию: магниты, блокноты, талисманы в виде ягоды;

14:00–18:00 Земляничные эстафеты, игры и хоровод. Победителя наградят банкой варенья или стаканом земляники;

16:00 Мастер-класс «Традиционное сибирское чаепитие». Гостей научат заваривать чай и угостят ягодным пирогом.

Добавим, что гости фестиваля смогут поесть земляники, приобрести банку варенья и десерты.

Фото: © vk.com/mirsibiri