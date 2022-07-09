26-летнего жителя Красноярска будут судить по обвинению в умышленном поджоге автомобиля

В Красноярске правоохранители завершили расследование уголовного дела, связанного с поджогом транспортного средства. В ГУ МВД России по Красноярскому краю рассказали, что все произошло весной 2020 года. В полицию поступила информация о том, что неизвестный поджег Toyota Camry. Иномарка была припаркована во дворе жилого дома на Волгоградской.

Хозяин иномарки вовремя увидел возгорание и потушил машину, не дав огню перекинуться на припаркованные машины. Ущерб составил 61,5 тыс рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый, которым оказался 26-летний красноярец. Стражи правопорядка выяснили, что за день до инцидента между пострадавшим и подругой обвиняемого произошла ссора. Девушка рассказала приятелю, что ее чуть не сбил водитель Toyota и грубо оскорбил ее за то, что она шла вдоль дома, мешая его проезду. В результате обвиняемый ночью поджег иномарку. Добавим, что злоумышленнику грозит до 5 лет тюрьмы.

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