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Трамвайные маршруты №4 и №5 будут курсировать по измененной схеме все выходные

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Красноярск
10:20 9 Июля 2022
маршруты, трамвай, красноярск
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В Красноярске в субботу и воскресенье трамваи №4 и №5 будут следовать по измененной схеме.

Как объяснили в пресс-службе городской администрации, в пятницу вечером стартовали ремонтные работы трамвайного пути на пересечении Мичурина и Щорса. Таким образом, все выходные трамваи №4 и №5 будут следовать по измененному маршруту.

Трамвай №4: Трамвайное депо – Матросова – Предмостная – Красраб – КрасТЭЦ – Красраб – Предмостная – Матросова – Трамвайное депо.

Трамвай №5: Предмостная - Матросова – Трамвайное депо – 60 лет Октября – Щорса – Мичурина – Волжская – Говорова – Энергетиков – Говорова – Волжская – Мичурина – Щорса – 60 лет Октября – Трамвайное депо – Матросова – Предмостная.

Отметим, что трамваи будут следовать по временной схеме до десяти часов вечера 10 июля.

Фото: © admkrsk.ru

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