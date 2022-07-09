9 июля
Красноярск
погода +27 °C
61.27
 
€ 62.05
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

3,7 млрд рублей получит Красноярский край на реконструкцию и строительство дорог

Главная Общество
Красноярск
09:58 9 Июля 2022
правительство, дороги, деньги, в красноярском крае, губернатор
версия для печати Ico_print

Красноярскому краю будет выделен инфраструктурный бюджетный кредит на 3,7 млрд рублей. Денежные средства будут использованы для реализации двух проектов.
В региональном правительстве заявили, что два миллиарда рублей планируют выделить на реконструкцию дорог в Мотыгинском районе. Согласно планам властей, будет обновлен участок «Раздолинск – Южно-Енисейск – Кировский», а также подъезд к Партизанску. Обновление данных участков позволит обеспечить транспортную связь района с центральными районами края и реализовать другие проекты на правом берегу Ангары. 
Что касается 1,7 млрд рублей, то они необходимы для строительства и реконструкции дороги Лесная – Николаевский мост. Новая автодорога, длина которой составляет 5,5 км, снизит нагрузку на Центральный и Октябрьские районы. Благодаря магистрали появится транспортная доступность площадок жилищного строительства, общая площадь которых составит почти 750 тысяч кв. м. жилья.
Председатель правительства региона Юрий Лапшин, комментируя получение кредита, заявил, что Красноярский край стал одним из первых регионов, включившихся в работу по привлечению этого кредита. Согласно поручению губернатора Александра Усса, приоритетным направлением при выборе проектов стало развитие транспортной инфраструктуры.  

 

Фото: © Владимир Трефилов / РИА Новости

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: 36 человек эвакуировались после возгорания в 2-этажном жилом доме в Лесосибирске

36 человек эвакуировались после возгорания в 2-этажном жилом доме в Лесосибирске

9 Июля 2022 г.
Еще одного спасли пожарные
Новости Красноярска: Хедлайнер «МИРа Сибири» Тима Дорофеев рассказал о творческом тандеме с Сергеем Старостиным и дал советы молодым музыкантам

Хедлайнер «МИРа Сибири» Тима Дорофеев рассказал о творческом тандеме с Сергеем Старостиным и дал советы молодым музыкантам

9 Июля 2022 г.
Гостей фестиваля ждет еще два дня музыки
Новости Красноярска: Что делать во время затопления квартиры водой рассказал юрист из Красноярска

Что делать во время затопления квартиры водой рассказал юрист из Красноярска

9 Июля 2022 г.
Юрист перечислил порядок действий
Новости Красноярска: Контракты на строительство метро в Красноярске заключат в июле 2022 года

Контракты на строительство метро в Красноярске заключат в июле 2022 года

9 Июля 2022 г.
После этого стартует подготовительный этап
Новости Красноярска: Более 40 пьяных водителей задержали в Красноярске с помощью неравнодушных горожан

Более 40 пьяных водителей задержали в Красноярске с помощью неравнодушных горожан

9 Июля 2022 г.
За полгода на телефон «Синей линии» позвонили 179 красноярцев
Новости Красноярска: Аренда и продажа более 30 участков в Красноярске вызвали сомнения в законности у депутатов ЗС

Аренда и продажа более 30 участков в Красноярске вызвали сомнения в законности у депутатов ЗС

9 Июля 2022 г.
Общая площадь участков составила более 307 тысяч кв. м.
Новости компаний
08/07
Посуда и еда для похода. Что взять с собой?
06/07
Страховка жилья от Тинькофф - современный способ защиты имущества
01/07
Кроме шашлыка: что из еды взять на природу?
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: У хозяйки красноярского приюта «Империя Успеха» не оказалось паспорта

У хозяйки красноярского приюта «Империя Успеха» не оказалось паспорта

7 Июля 2022 г.
В розыск женщину никто не объявлял
Новости Красноярска: В Красноярске мост на Перенсона полностью закроют для проезда автомобилей до 30 сентября

В Красноярске мост на Перенсона полностью закроют для проезда автомобилей до 30 сентября

8 Июля 2022 г.
Проезд по мосту закроют уже сегодня ночью
Новости Красноярска: Новосибирский ученый Колкер умер после ареста по делу о госизмене

Новосибирский ученый Колкер умер после ареста по делу о госизмене

4 Июля 2022 г.
У мужчины была диагностирована четвёртая стадия рака
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru