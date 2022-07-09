3,7 млрд рублей получит Красноярский край на реконструкцию и строительство дорог

Красноярскому краю будет выделен инфраструктурный бюджетный кредит на 3,7 млрд рублей. Денежные средства будут использованы для реализации двух проектов.

В региональном правительстве заявили, что два миллиарда рублей планируют выделить на реконструкцию дорог в Мотыгинском районе. Согласно планам властей, будет обновлен участок «Раздолинск – Южно-Енисейск – Кировский», а также подъезд к Партизанску. Обновление данных участков позволит обеспечить транспортную связь района с центральными районами края и реализовать другие проекты на правом берегу Ангары.

Что касается 1,7 млрд рублей, то они необходимы для строительства и реконструкции дороги Лесная – Николаевский мост. Новая автодорога, длина которой составляет 5,5 км, снизит нагрузку на Центральный и Октябрьские районы. Благодаря магистрали появится транспортная доступность площадок жилищного строительства, общая площадь которых составит почти 750 тысяч кв. м. жилья.

Председатель правительства региона Юрий Лапшин, комментируя получение кредита, заявил, что Красноярский край стал одним из первых регионов, включившихся в работу по привлечению этого кредита. Согласно поручению губернатора Александра Усса, приоритетным направлением при выборе проектов стало развитие транспортной инфраструктуры.

Фото: © Владимир Трефилов / РИА Новости