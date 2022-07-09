Двое мужчин утонули в водоемах Красноярского края за прошедшие сутки

В Красноярском крае в пятницу, 8 июля, произошли два трагических случаях на водоемах. Как рассказали в ГУ МЧС России по краю, погибли два человека.

По официальной информации, в Шарыповском районе во время купания в озере Линево утонул мужчина. Его тело уже подняли, сейчас проводятся следственные мероприятия.

Кроме того, в поселке Тинской в пруду утонул 56-летний мужчина. В связи с произошедшими событиями сотрудники МЧС еще раз просят жителей Красноярского края не купаться в запрещенных местах, не купаться в нетрезвом виде. Также не позволяйте детям купаться без присмотра взрослых.



Фото: © Павел Лисицын / РИА Новости