В Зеленогорске 15-летний подросток надышался газом и умер

В Зеленогорске от отравления газом умер подросток. Как рассказали в Следственном комитете региона, трагедия произошла в подъезде жилого дома на улице Молодёжной. 15-летний подросток вместе с друзьями сидели в подъезде. Товарищи парня пили алкоголь, а вот погибший достал принесённый с собой баллончик с газом и стал вдыхать пары.

В результате подростку стало плохо. Друзья вызвали врачей, но спасти мальчика не удалось. Следственный комитет начал проверку. Будут установлены все обстоятельства произошедшего и дана оценка действиям органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Фото: © ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасии