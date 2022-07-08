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В Красноярске празднуют День семьи, любви и верности

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Красноярск
19:18 8 Июля 2022
семья, любовь, красноярск, праздник
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В пятницу, 8 июля, в День семьи, любви и верности на площади перед зданием администрации Красноярска прошла торжественная церемония поднятия Флага города. На церемонии присутствовали семьи, которые награждены медалью ордена «Родительская Слава», лауреаты ежегодной премии главы города «Семья – душа и сила Красноярска!», многодетные семьи, а также семейные пары, которые прожили в браке 60 и более лет. 

В Красноярске празднуют День семьи, любви и верности


Заместитель главы города – руководитель департамента соцразвития администрации Красноярска Ирина Фоминых от имени главы города Сергея Еремина поприветствовала красноярцев и поздравила их с праздником.


«День семьи, любви и верности — праздник, который царит в душе каждой семьи. Что такое семья? Это место силы, где мы черпаем энергию и желание приносить добро. Это та кузница, где формируются традиции. Красноярск — это тоже большая семья. Сегодня здесь собрались семейные пары, которые богаты детьми, могут похвастаться внуками и правнуками, а также собственной историей. Все они – живое свидетельство того, что у Красноярска достойное будущее — жить в любви, согласии и быть преданным своей семье и своему городу», - отметила Ирина Фоминых.  

На торжественное мероприятие были приглашены Владимир Яковлевич и Валентина Дмитриевна Назаровы, которые отпраздновали в этом году 60-летний юбилей со дня свадьбы. Валентина Дмитриевна призналась, что секрет семейного счастья заключается во взаимном уважении, заботе и любви. Если возникают трудности, то их просто-напросто нужно перетерпеть.

В Красноярске празднуют День семьи, любви и верности

 
«Мы познакомились в Томске, после окончания вузов решили пожениться.  А в Красноярск приехали, потому что Владимир вошел в пятерку лучших выпускников, которых отправили на работу на завод «Сибтяжмаш», - рассказала Валентина Дмитриевна.  

Владимир Яковлевич в течение 40 лет проработал на заводе начальником бюро главного конструктора по механизации и автоматизации производства. По его проекту был сконструирован мост, соединяющий площадь у администрации Красноярска с Театральной площадью, и стела у проходной завода. Валентина Дмитриевна всю жизнь проработала в детских дошкольных учреждениях. Ее трудовой стаж составил 50 лет. Супруги Назаровы воспитали сына и дочь, а теперь ждут правнуков.

В Красноярске празднуют День семьи, любви и верности

А вот молодожены Софья Питеркина и Илья Зиберев только сегодня, 8 июля 2022 года, в 11.30 зарегистрировали свой брак. И эту дату выбрали день не случайно. Софья призналась, что ей, как православному человеку, было важно выйти замуж именно в День семьи, любви и верности. Впереди у них долгие годы счастливой жизни в Красноярске, где они планируют жить, работать и растить детей. Как это делает семья Тимирбаевых.

Глава этой многодетной семьи, которая является лауреатом ежегодной премии главы города «Семья, душа и сила Красноярска», Хусаин Митрахимович отметил, что очень рад тому, что в Красноярске так трепетно относятся к сохранению семейных традиций. 

В Красноярске празднуют День семьи, любви и верности


«Мы очень рады и благодарны, что нас позвали на сегодняшнюю церемонию. Мы уже 30 лет в браке и для нас очень важно, что власти поддерживают семейные традиции», - сказал Хусаин Тимирбаев. 


Супруги Галина и Хусаин Тимирбаевы воспитали 11 детей. Самому старшему ребенку – 30 лет, младшему – 7 лет. Главное в их семье – уважение. Все они очень музыкальные, владеют игрой на музыкальных инструментах и даже создали свой ансамбль, который дает концерты во всех территориях Красноярского края. 
Творческие семьи не только стали гостями церемонии, но и преподнесли горожанам музыкальный подарок. Солисты Красноярского камерного хора Иван Сосин и его супруга Елена Никутина исполнили для жителей Красноярска «Песню о любви» из кинофильма «Гардемарины, вперед!». 

В Красноярске празднуют День семьи, любви и верности


«Для нашей семьи День семьи, любви и верности – это знаменательный праздник. У нас всегда в этот день есть концерт и мы поем песни про любовь. С рождением сына этот праздник стал более особенным», - отметили супруги.


Помимо Ивана и Елены, в Красноярском камерном хоре работают еще три семьи. К примеру, директор хора Татьяна Завьялова и солист Денис Ахмедов в браке уже 17 лет, воспитывают двоих детей. 

В Красноярске празднуют День семьи, любви и верности


«Мне непонятно, когда говорят о том, что муж и жена не могут работать вместе. Мы спокойно вечером обсуждаем как творческие, так и семейные планы, не мешаем друг другу расти и развиваться и у нас не случается выгорания. Считаю, что когда у супругов нет общего дела, то они становятся чужими», - поделилась своим мнением Татьяна Завьялова.

Как однажды написал классик, все счастливые семьи похожи друг на друга. И это, действительно так. Сегодня все приглашенные на праздник красноярцы говорили о том, что День семьи, любви и верности – это еще один повод напомнить всем о том, как важно любить, уважать и беречь друг друга. 
Ну а в субботу, 9 июля, на набережной Красноярский камерный хор даст концерт на главной сцене центральной набережной в рамках проекта «Арт-берег». В программе прозвучат песни о любви. Начало концерта – в 19:00.

Фото: Никита Алексеев

 

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