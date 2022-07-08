V Всероссийский съезд директоров клубных учреждений открыт

Основные темы V Всероссийского съезда директоров клубных учреждений, который собрал на юге края более 100 ведущих экспертов отрасли из 55 регионов страны, — сохранение нематериального культурного наследия народов России, развитие ремесленной деятельности и современных социокультурных практик. Специальные гости — заместитель Министра культуры Российской Федерации Ольга Ярилова, депутаты Государственной Думы и Законодательного собрания Красноярского края.

«Мы сегодня поддерживаем и развиваем не только дома культуры. Весь национальный проект "Культура", который стартовал в 2019 году по поручению Президента, когда культуре была определена первостепенная роль, направлен на восстановление культуры малых городов и культуры села. А что такое клуб? Это практически единственное учреждение культуры в маленьких населенных пунктах, это место, куда приходят всей семьей, это практически второй дом. У нас сегодня в стране более 40 тысяч таких учреждений культуры и, конечно, многие годы им просто не уделялось должного внимания, и за эти годы они пришли в очень ветхое состояние, многие из них разрушились, и, конечно, потерять этот пласт, потерять эти учреждения культуры мы просто не могли. Поэтому было принято решение вкладывать средства в восстановление, в создание, в строительство новых культурно-досуговых учреждений, по-простому как мы их называем, клубов на селе», — подчеркнула в рамках пресс-подхода Ольга Ярилова.

Сельские клубы, по её словам, являются своеобразной визитной карточкой многообразия культуры России. Для них приобретается современное оборудование, которое позволит демонстрировать кино в высоком качестве, звуковое оборудование, современная техника, проводится капитальный ремонт, создаются все условия для людей с ограниченными возможностями.

«Для нас большая честь принимать такое событие на нашей земле. Как вы знаете, Президентом страны 2022 год объявлен Годом культурного наследия народов России, и, конечно же, самыми главными хранителями народной культуры являются именно клубы, Дворцы и Дома культуры — в Красноярском крае таких учреждений 1203. У нас богатое историческое и культурное наследие, в крае проживает около 160 национальностей, в том числе 8 коренных малочисленных народов Севера, и мы понимаем, насколько важна для нас задача сохранения и популяризации народной культуры. Очень много делается в крае для поддержки — около 200 миллионов рублей ежегодно мы тратим на ремонты сельских клубов, на поддержку Домов ремёсел, самодеятельных творческих коллективов. Я бы очень хотел поблагодарить Министерство культуры РФ за помощь в реализации национального проекта «Культура», нашего Губернатора Александра Викторовича Усса, потому что такими совместными усилиями федеральных и краевых властей мы можем добиваться успехов, с которыми мы будем знакомить всех наших гостей в эти дни», — отметил министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов.

В день открытия съезда здесь в ЦКР развернулась фотовыставка проекта «Культура малой Родины» партии "Единая Россия". О задачах и результатах этого проекта в крае рассказала его региональный координатор, председатель комитета по образованию и культуре Законодательного собрания Красноярского края Вера Оськина:

«Проект стартовал в крае в 2013 году и продолжается до сих пор. Начинался он с трёх направлений — «Театры малых городов», «Театры детям» и «Местный Дом культуры». Сейчас мы «приросли» модельными библиотеками, приобретением оборудования и музыкальных инструментов для детских музыкальных, детских школ искусств и училищ искусств, ремонтом помещений. Проект расширен до семи направлений на которые край за все это время получил 189 миллионов рублей. Нам удалось поправить ситуацию во всех театрах, закупить световое, звуковое, все технологическое оборудование, одежду сцены поменять, где-то провести ремонты. Например, в Норильском Заполярном театре драмы имени Владимира Маяковского поменяли кресла, пять автобусов купили для гастрольной деятельности. С 2017 по 2021 годы поставили в общей сложности 164 спектакля, ещё 21 спектакль планируем создать в этом году – то есть театры получили возможность приглашать ведущих режиссёров страны, тем самым проходит обучение труппы и повышается качество работы. Репертуар обновился колоссально».

Развитие сельских клубов и домов культуры на территории России было посвящено главное событие съезда — пленарное заседание «Клубная деятельность как ресурс сохранения культурного наследия народов России и развития современных социокультурных практик» модератором которого выступила заместитель Министра культуры Российской Федерации Ольга Ярилова.

Напомним, съезд проходит с 7 по 9 июля в посёлке Шушенское, в городе Минусинске и в Каратузском районе. На его площадках представлены выставочная экспозиция «Ремесла Красноярского края», традиционные национальные подворья народов края, работы мастеров декоративно–прикладного творчества, продукция предпринимателей, проекты которых были поддержаны на краевом уровне, а также творчество мастеров ДПИ, получивших субсидии по государственной программе «Развитие культуры и туризма».

В дни съезда его участники обсудят итоги Всероссийского проекта «Культура малой Родины» за 2020-2021 годы, стратегии методического обеспечения культурно-досуговых учреждений страны, ход исполнения мероприятий в рамках национального проекта «Культура», а также посетят учреждения культуры Каратузского, Шушенского районов, города Минусинска и мероприятия Международного фестиваля этнической музыки и ремёсел «МИР Сибири».

Участники съезда посетят немало достопримечательностей и учреждений культуры края — Музей имени Ивана Ярыгина, Храм Святой Преподобной Евдокии, Великой княгини Московской села Сизая, историко-этнографический музей-заповедник «Шушенское», Каратузский районный краеведческий музей, Петропавловский храм села Каратузское и Каратузскую детскую школу искусств, признанную лучшей сельской детской школой искусств России в 2021 году.

Добавим, мероприятия съезда начались ещё до его официального открытия — так в селе Сизая Шушенского района 7 июля прошёл круглый стол «Социокультурное проектирование как драйвер культурной интеграции», на котором эксперты из Калининградской, рассказывали, как найти символ города и сделать из него бренд, спикер из Владимировской области сделала ставку на молодёжь, как авангард культурного развития, а гости из Тюменской области представили проект «ФотоОКО» (Объединение Креативных Оригиналов).

Учредители съезда — Министерство культуры Российской Федерации и министерство культуры Красноярского края, организаторы – Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова и Государственный центр народного творчества Красноярского края.