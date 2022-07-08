На правом берегу Красноярска отмечают День семьи, любви и верности

В сквере Энтузиастов на правом берегу Красноярска отметили День семьи, любви и верности. Главным событием стали забеги, в которых могли принять все желающие. Взрослые жители города в возрасте до 35 лет могли пробежать дистанцию вместе со своей второй половинкой. Для маленьких красноярцев устроили ползунковые забеги.

«Мы считаем, что в семье главное – это взаимоуважение и умение обсуждать сложные ситуации», – рассказали участники забегов, семья Ивановых.

Кроме того, в сквере прошли занятия по йоге, выступление иллюзионистов, а также консультации с психологом. Те, кто ещё не признался своему избраннику или избраннице в чувствах, могли сделать это под специальной аркой, а затем повесить ленту на праздничном дереве.

Вечер завершился кинопоказом под открытым небом.

Фото: © Александр Жуковец