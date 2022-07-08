В Красноярске на месте бывшего рынка «Казачий» начали пересаживать деревья

В Красноярске на месте бывшего рынка «Казачий» начались работы по пересадке деревьев. В пресс-службе городской администрации отметили, что сейчас на месте будущего сквера растёт более 800 деревьев.

«Это сирень, калина, клён Гиннала, яблоня сибирская и яблоня Недзвецкого. Все они будут сохранены, часть пересадят, остальные по возможности оставят на месте. Будущие аллеи будут расположены так, чтобы не тревожить деревья», – рассказали в пресс-службе.

Также было отмечено, что сегодня рабочие пересадят около сотни деревьев. Судя по фото, копка ведётся с помощью спецтехники.

Фото: © vk.com/krasnoyarskrf