Руководителю красноярского «Поиск пропавших детей» Оксане Василишиной сделали операцию

Руководитель общественной организации «Поиск Пропавших Детей-Красноярск» Оксана Василишина рассказала в социальных сетях о том, что ей сделали операцию и она прошла успешно.

Напомним, что на этой неделе Василишина сообщила о том, что у нее была обнаружена опухоль головного мозга и ей требуется оперативное вмешательство. По словам руководителя красноярской организации, ее уже перевели из реанимации в общую палату. На данный момент Оксана Василишина чувствует себя отлично.

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