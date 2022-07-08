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Руководителю красноярского «Поиск пропавших детей» Оксане Василишиной сделали операцию

Главная Общество
Красноярск
17:05 8 Июля 2022
пациент, болезнь, волонтеры, красноярск
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Руководитель общественной организации «Поиск Пропавших Детей-Красноярск» Оксана Василишина рассказала в социальных сетях о том, что ей сделали операцию и она прошла успешно.

Напомним, что на этой неделе Василишина сообщила о том, что у нее была обнаружена опухоль головного мозга и ей требуется оперативное вмешательство. По словам руководителя красноярской организации, ее уже перевели из реанимации в общую палату. На данный момент Оксана Василишина чувствует себя отлично.

Фото: © vk.com/id65386405

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