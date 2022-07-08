«Исторический квартал» Красноярска увеличится на 4 здания

Красноярскому «Историческому кварталу» передадут ещё четыре здания. Такое решение приняли депутаты на сессии Заксобрания региона.

Речь идёт о нежилых зданиях в границах «Дома с каменным флигелем Г.В. Юдина» на улице Урицкого, 123, «Дом Полуянова» на проспекте Мира, 54а, а также деревянный дом на ул. Ленина, 154 и часть объекта культурного наследия на Карла Маркса, 40. В Заксобрании пояснили, что это решение позволит снизить расходы краевого бюджета и при этом обеспечит сохранение объектов культурного наследия.

Отметим, что Исторический квартал» полностью принадлежит краевому правительству. Сейчас компания отвечает за 10 домов в центре Красноярска.

Фото: © РИА Новости / Илья Наймушин