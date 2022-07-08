Российское бизнес-сообщество высоко оценило вклад СУЭК в развитие ESG в стране

7 июля в Москве прошла масштабная конференция "Вызовы 2030. Устойчивое развитие регионов", организованная Ассоциацией менеджеров России. Главы российских регионов, топ-менеджеры отечественных компаний, руководители НКО обсудили вопросы взаимодействия бизнеса и государства в реализации ESG и построение крупнейшими компаниями страны стратегии в соответствии с принципами экологической и социальной ответственности.

Одним из ключевых событий конференции стало вручение премии "За вклад в развитие ESG в России" компаниям, реализовавшим наиболее эффективные в России ESG-практики. СУЭК стала лауреатом премии. Награда была вручена заместителю генерального директора Компании Сергею Григорьеву.

"Сегодня ESG – высокопрофессиональная область, в которой внедряются передовые инновации. Мы рады, что отечественное бизнес-сообщество оценило нашу работу по развитию регионов и мы всегда готовы делиться нашим опытом, чтобы способствовать процветанию страны и благополучию их жителей", - заявил Сергей Григорьев.

СУЭК прошла ESG оценку рейтингового агентства S&P, занимает верхние позиции в самых авторитетных ESG рейтингах на российском и международном уровнях, в том числе RAEX Europe и "Эксперт РА", в ESG-индексах РСПП. На протяжении ряда лет СУЭК уверенно побеждает в основных профессиональных и общественных премиях, в том числе в конкурсе РСПП "Лидеры российского бизнеса", исследовании "Лидеры корпоративной благотворительности", People Investor, "Импульс добра", "МедиаТЭК" и многих других.

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Фото: пресс-служба АО "СУЭК"

По материалам пресс-службы АО "СУЭК"