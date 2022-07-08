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В Красноярске построят дорогу от Удачного к Николаевскому мосту

Главная Общество
Красноярск
16:05 8 Июля 2022
в красноярском крае, бюджет, дороги, строительство
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В Красноярском крае реализуют два проекта в сфере дорожного строительства. Средства на это поступят из федерального бюджета в виде инфраструктурного кредита в 3,7 млрд рублей.

Так, 2 млрд рублей вложат в реконструкцию автодорог в Мотыгинском районе. Обновление участка «Раздолинск – Южно-Енисейск – Кировский» и подъезда к Партизанску свяжет муниципалитет с центром региона и позволит реализовать новые инвестиционные проекты на правобережье Ангары.

Ещё 1,7 млрд рублей будут вложены в строительство дороги от улицы Лесная до Николаевского моста в Красноярске. Новая магистраль снимет нагрузку на Центральный и Октябрьский район.

«Проект реконструкции дорог в Мотыгинском районе станет логичным продолжением строительства Высокогорского моста и раскроет север Ангары для инвестиций. Проект автодороги по левобережью Красноярска расширит потенциал жилищного строительства», – рассказал председатель краевого правительства Юрий Лапшин.

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

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