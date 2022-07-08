8 июля
Красноярск
погода +19 °C
63.14
 
€ 64.13
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

С заброшенного завода в Железногорске вывезли 232 тонны хлорсилана

Главная Общество
Красноярск
15:25 8 Июля 2022
в красноярском крае, химия, вывоз, правительство
версия для печати Ico_print

В Железногорске с заброшенного завода полупроводникового кремния вывезли  232 тонны опасного химического вещества –хлорсилана. Его утечка могла вызвать чрезвычайную ситуацию.

«По поручению главы края Александра Усса цистерны с хлорсиланом находятся у нас в зоне повышенного внимания. Проведена серьёзная работа по откачке опасного вещества и вывозу его с территории края. Сегодня мы можем сказать, что угроза экологического бедствия ликвидирована. Вторым этапом станет демонтаж опустошённых цистерн. В этом непростом вопросе мы можем поставить окончательную точку», рассказал министр экологии и рационального природопользования региона Павел Борзых.

Перед откачкой опасной химии из цистерн на место неоднократно выезжали специалисты ведомства и передвижная лаборатория. Анализ воздуха показал превышение норм по гидлохлориду. После включения завода в реестр объектов негативного воздействия на окружающую среду, компания ПАО «Химпром» вывезла хлорсилан в Новочебоксарск, для переработки.

Фото: © krskstate.ru

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске празднуют День семьи, любви и верности

В Красноярске празднуют День семьи, любви и верности

8 Июля 2022 г.
Праздник отмечают не только молодожены, но и супружеские пары, прожившие в браке около 60 лет
Новости Красноярска: V Всероссийский съезд директоров клубных учреждений открыт

V Всероссийский съезд директоров клубных учреждений открыт

8 Июля 2022 г.
Основные темы V Всероссийского съезда директоров клубных учреждений, который собрал на юге края более 100 ведущих экспертов отрасли из 55 регионов страны, — сохранение нематериального культурного наследия народов России, развитие ремесленной деятельности и современных социокультур...
Новости Красноярска: 3 медали заработал красноярский спортсмен на чемпионате России по подводному спорту

3 медали заработал красноярский спортсмен на чемпионате России по подводному спорту

8 Июля 2022 г.
Состязания проходили на реке Балаковка
Новости Красноярска: В Красноярске на месте бывшего рынка «Казачий» начали пересаживать деревья

В Красноярске на месте бывшего рынка «Казачий» начали пересаживать деревья

8 Июля 2022 г.
Сегодня рабочие пересадят около сотни деревьев
Новости Красноярска: Вспышка бешенства была выявлена в Манском районе

Вспышка бешенства была выявлена в Манском районе

8 Июля 2022 г.
Вспышка была зафиксирована еще во вторник
Новости Красноярска: Руководителю красноярского «Поиск пропавших детей» Оксане Василишиной сделали операцию

Руководителю красноярского «Поиск пропавших детей» Оксане Василишиной сделали операцию

8 Июля 2022 г.
Оксана Василишина чувствует себя отлично
Новости компаний
08/07
Посуда и еда для похода. Что взять с собой?
06/07
Страховка жилья от Тинькофф - современный способ защиты имущества
01/07
Кроме шашлыка: что из еды взять на природу?
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Новосибирский ученый Колкер умер после ареста по делу о госизмене

Новосибирский ученый Колкер умер после ареста по делу о госизмене

4 Июля 2022 г.
У мужчины была диагностирована четвёртая стадия рака
Новости Красноярска: В Лесосибирске 50-летний мужчина погиб при спасении тонущего ребенка из Ангары

В Лесосибирске 50-летний мужчина погиб при спасении тонущего ребенка из Ангары

6 Июля 2022 г.
Погибший приходился ребенку отчимом
Новости Красноярска: Прокуратура добилась аннулирования сделки по продаже земли в Березовском районе

Прокуратура добилась аннулирования сделки по продаже земли в Березовском районе

5 Июля 2022 г.
За участок отдали 8,9 млн рублей вместо более 50 млн рублей
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru