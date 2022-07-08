С заброшенного завода в Железногорске вывезли 232 тонны хлорсилана

В Железногорске с заброшенного завода полупроводникового кремния вывезли 232 тонны опасного химического вещества –хлорсилана. Его утечка могла вызвать чрезвычайную ситуацию.

«По поручению главы края Александра Усса цистерны с хлорсиланом находятся у нас в зоне повышенного внимания. Проведена серьёзная работа по откачке опасного вещества и вывозу его с территории края. Сегодня мы можем сказать, что угроза экологического бедствия ликвидирована. Вторым этапом станет демонтаж опустошённых цистерн. В этом непростом вопросе мы можем поставить окончательную точку», рассказал министр экологии и рационального природопользования региона Павел Борзых.

Перед откачкой опасной химии из цистерн на место неоднократно выезжали специалисты ведомства и передвижная лаборатория. Анализ воздуха показал превышение норм по гидлохлориду. После включения завода в реестр объектов негативного воздействия на окружающую среду, компания ПАО «Химпром» вывезла хлорсилан в Новочебоксарск, для переработки.

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