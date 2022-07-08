В Красноярском крае уменьшилось количество жалоб на присасывание клещей. Как рассказали в минздраве региона, по сравнению с предыдущей неделей, в больницы по поводу насекомых обращались в 1,5 раза меньше людей. Чаще всего нападения иксодовых происходят на «Красноярских столбах», дачных участках и во время сбора дикоросов.

Так, 7 июля по всему региону зафиксировано 430 обращений. В Красноярске зафиксировали 143 случая. Отмечается, что активность клещей пока сохраняется на среднем уровне. Жителей региона просят не забывать про меры защиты при посещении лесных территорий: обрабатывайте кожу перед выходом, осматривайте себя после прогулок.

Фото: © РИА Новости / Игорь Зарембо