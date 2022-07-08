В Красноярском крае работодатель лишился квартиры из-за долгов по зарплате

В Красноярском крае строительная фирма лишилась квартиры из-за долгов по зарплате. Как рассказали в пресс-службе ФССП, работодатель не платил зарплату и отпускные своей сотруднице с 2016 года. В результате сумма долга составила около миллиона рублей.

Приставы возбудили исполнительное производство. Взыскать долг со счетов фирмы не получилось, так как активную деятельность на момент 2022 года не вела. Тогда в отношении руководства вынесли представление о привлечении к уголовной ответственности по статье 315 УК РФ. Кроме того, запрос в Росреестр показал, что в собственности у строительной фирмы имеется 1-комнатная квартира. На недвижимость наложили арест и передали её женщине.

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов