В Красноярске мост через реку Кача стал «Семейным»

В Красноярске выбрали имя мосту через реку Кача. Как рассказал в своём телеграм-канале глава города Сергей Ерёмин, переправу назвали «Семейный». Итоги подвели в День семьи, любви и верности.

«Сегодняшний праздник можно считать днём всей нашей большой красноярской семьи! И теперь у нашей семьи появился Семейный мост – именно так решили назвать переправу через Качу жители», — написал он.

Мост через Качу открылся в середине июня. Первыми по нему прошли молодожены Кристина и Андрей Божковы, тогда же и появилась идея дать переправе название. Выбор был из нескольких вариантов: Свадебный, Мост любви и Семейный.

Фото: © мэрия