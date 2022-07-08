Адвоката из Красноярска судили за обман клиентов

Адвокат из Красноярска осудили на 2 года тюрьмы за обман клиентов и отпустили из зала суда. Как рассказали в краевой прокуратуре, в 2018 году юрист заключил договор об оказании помощи подростку, которой находился в СИЗО за вымогательство и разбойное нападение. Клиенты – родители мальчика, попросили юриста помочь в освобождении сына из-под стражи и назначении тому условного наказания.

Бывший защитник согласился и потребовал от клиентов 1млн рублей, якобы на взятки высокопоставленным правоохранителям. Однако, адвокат солгал о наличии у него связей среди высокопоставленных силовиков и в 2019 году его подзащитного наказали пятью годами лишения свободы в колонии общего режима.

Родители пытались вернуть деньги, но юрист им отказал. Тогда клиенты обратились в управление ФСБ. Было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ. В ведомстве отметили, что в ходе судебного заседания адвокат полностью признал свою вину и раскаялся.

Как отметили в ГУ СКР по красноярскому краю, суд учёл время содержания под стражей во время следствия и отпустил подсудимого из-под стражи. Приговор пока не вступил в законную силу.

Фото: © архив sibnovosti.ru