«Татышев-парк» не получил документы на разрешение для купания на пляже

В Красноярске в пятницу, 8 июля, стало известно о том, что в Красноярске готов первый пляж для открытия купального сезона. Об этом заявил главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев.

По официальной информации, пляж находится на острове Татышев. Однако корреспонденту Sibnovosti стало известно о том, что МАУ «Татышев-парк» еще не получил официальное разрешение для купания на пляже. В пресс-службе учреждения отметили, что на данный момент не могут подтвердить, что купаться на пляже разрешено.

Фото: © vk.com/ostrovtatyshev