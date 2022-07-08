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В Омске открылся новый завод

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Красноярск
12:10 8 Июля 2022
омск, правительство, завод
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В Омске открылся новый завод корпусов для приборов учёта. Раньше детали приходилось закупать за рубежом, что приводило к удорожанию. Предприятие открыло Научно-производственное объединение «Мир», которое производит импортозамещающую технику, сообщила пресс-служба правительства Омской области.

Это второй завод объединения на территории региона. По словам генерального директора организации Александра Беляева, новое предприятие будет выпускать продукции на сумму 1 млрд рублей в год. 

«Омская область входит в 20-ку регионов по эффективности реализации промышленной политики и всё благодаря подобным предприятиям. По сути, вы участвуете в создании новой модели электроснабжающего комплекса России. Завод, который вы сегодня запускаете – это большой вклад и в развитие приборостроения в России, это шаг в будущее, ведь производить тут будут продукцию микроэлектроники. Это то, без чего будущее не может существовать», – цитирует пресс-служба слова губернатора Александра Буркова на церемонии открытия завода.

Кроме производства, завод обеспечит рабочими местами 30 человек. 

Фото: © пресс-служба Правительство Омской области

 

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