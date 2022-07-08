«Не боятся стены огня»: кто и как тушит лесные пожары в Красноярском крае

В Красноярском крае огненной стихии в лесах противостоят специалисты краевого Лесопожарного центра. У них на вооружении – мощная высокопроходимая спецтехника, оборудование и самые современные технологии, в том числе авиация, дроны, видеокамеры, спутниковые данные. Это значит, что леса региона круглосуточно находятся под контролем.

О тушении сложных пожаров и прохождении пожароопасного сезона 2022 года журналистам рассказал руководитель краевого Лесопожарного центра Виталий Простакишин.

- Виталий Александрович, расскажите про наиболее сложные лесные пожары, которые пришлось тушить в этом году и какие из них вам запомнились?

— Это весенние пожары, которые действовали в Минусинском районе в апреле и мае в окрестностях поселка Зеленый бор и села Кривинское. Оба эти возгорания возникли по вине людей и попали в разряд крупных. Усугубляла ситуацию жаркая погода и штормовой ветер. Поэтому возникла угроза близлежащим населенным пунктам. Благодаря сплоченной работе и оперативному взаимодействию всех служб и ведомств, удалось предотвратить трагедию - остановить распространение огня, спасти несколько СНТ и населенных пунктов. В работах по тушению очагов огня мы использовали авиацию, наземную технику. На кромках пожаров работали специалисты с воздуходувками и ранцевыми лесными огнетушителями. Крупные лесные пожары также были зафиксированы в Пировском муниципальном округе, Казачинском и Бирилюсском районах. В последнем ранней весной обычно леса не горят. Но в этом году впервые за последние несколько лет возникли очаги возгораний в непроходимой заболоченной местности, что исключило возможность применения спецтехники. Поэтому задействовали авиацию и ручной труд парашютистов-пожарных, десантников-пожарных, сотрудников наземной службы и арендаторов. Они прокладывали минерализованные полосы, от которых потом пускали встречный отжиг. По итогу тушения весенних пожаров многие сотрудники краевого Лесопожарного центра получили награды от губернатора, правительства и министерства лесного хозяйства края. И мы со своей стороны тоже отметили отличившихся работников.

- Можете ли рассказать о проявлении мужества и героизма со стороны этих сотрудников?

— Это как раз те специалисты, которые принимали участие в ликвидации пожаров в Минусинском районе. Все они показали свой профессиональный опыт, мастерство, умение руководить людьми и не бояться стены огня. Так, заместитель начальника Минусинской лесопожарной станции Максим Дрюков умело координировать процесс тушения, молниеносно принимал верные решения в зависимости от развивающейся ситуации, что позволило уберечь несколько населенных пунктов от разбушевавшейся огненной стихии. Благодаря инструктору десантно-пожарной команды Ермаковского авиаотделения Ефиму Крапивину и бригадиру Идринской лесопожарной станции Алексею Ванягину удалось отстоять жилые дома и спасти людей. Тракторист Минусинской лесопожарной станции Иван Сысоев также показал свое мужество и выдержку, когда опахивал кромку пожара в условиях надвигающегося фронта огня.

- В сезон, когда горят леса, у сотрудников Центра бывают выходные? В каком режиме и графике вы работаете?

- В пожароопасный сезон практически работаем без выходных. Ежедневно в режиме 7/24 проводим мониторинг лесопожарной обстановки в лесах. Для этого задействуем 100 камер видеонаблюдения в 29 муниципалитетах края, спутниковые системы. Практически ежедневно проводим патрулирование территорий с воздуха и земли, тушим лесные пожары. И такая плотная работа продолжается вплоть до закрытия пожароопасного сезона.

- Можете ли вы привести примеры основных направлений и рассказать, чем это поможет в тушении лесных пожаров?

- В состав краевого Лесопожарного центра входят 5 авиазвеньев, 21 авиаотделение и 61 лесопожарная станция. Под его охраной и контролем более 158 млн га земель лесного фонда. Сегодня в штате более 1800 человек, в том числе в парашютно-десантной пожарной службе — 660 специалистов, в наземных формированиях - 859. Для успешной работы у нас более 400 единиц высокопроходимой спецтехники, около 50 самолетов и вертолетов, 4000 единиц оборудования и инвентаря. Благодаря нацпроекту «Экология» краевой «Лесопожарный центр» постоянно обновляет автопарк, оборудование, инструменты и снаряжение. В этом году стало больше пожарных машин, модулей, бульдозеров и другой спецтехники. Безусловно, все это оказало благоприятное влияние на оперативности и качестве работы по тушению лесных пожаров. Также положительный эффект оказало расширение штата. В 2022 году из федерального бюджета выделили дополнительные средства на усиление охраны лесов от пожаров в крае, что позволило значительно увеличить авиаслужбу краевого Лесопожарного центра – за счет 186 десантников-пожарных. Это помогает более эффективно тушить именно грозовые лесные пожары, которые возникают в основном в труднодоступной и удаленной местности. Специалистов туда можно доставить только авиацией. В Кежемском и Эвенкийском районах открыли точки базирования авиации и пункт дозаправки. В Минусинске создали базу дислокации и ремонта спецтехники, в поселке Байкит – авиаотделение. В советские годы оно там было, но со временем его закрыли. Сейчас восстанавливаем его с нуля. Там уже работает 6 человек личного состава. В дальнейшем количество сотрудников планируем увеличить на 15-20 сотрудников. В основном им предстоит бороться с лесными пожарами в летний период. Весной в таежной зоне практически не бывает возгораний. Все это стало возможно благодаря масштабной модернизации системы лесов от пожаров, которую инициировал губернатор края Александр Усс.

- Среди обывателей бытует мнение, что в Советском Союзе леса горели реже. Так ли это?

- Леса горели и в СССР. То время и настоящее отличает лишь организация системы охраны лесов от пожаров. Раньше авиационная служба была централизованной и подчинялась Москве. Количество десантников-пожарных и парашютистов-пожарных было в разы больше. Сейчас в Красноярском крае их 660, а в советские годы их численность доходила до 2 тысяч и более. Но в те времена не было таких средств мониторинга, как сейчас. Сама работа была построена иначе.

- В чем состоит особенность тушения лесных пожаров в различных территориях Красноярского края? Зависит ли это от климатических особенностей и рельефа местности?

- В первую очередь, тушение лесных пожаров зависит от двух факторов – температуры воздуха и ветра. Наиболее опасные и быстро распространяющиеся пожары весной –степные и лесостепные. Причина в том, что с осени остается высокий покров сухой травы, поэтому под воздействием высокой температуры и ветра огонь распространяется молниеносно. Подойти вплотную к стене огня невозможно из-за сильного жара. Для тушения подобных пожаров прямой способ в виде заливки воды является неэффективным, поэтому используем другие тактики и средства. Основной способ борьбы с подобными возгораниями – это встречный отжиг. Сотрудники с помощью спецтехники или вручную прокладывают минерализованные полосы перед фронтом огня и от них пускают встречный огонь. В качестве опорной полосы могут использоваться также естественные преграды - дороги, реки, ручьи и так далее. В таежной местности лесные пожары развиваются иначе, поскольку там растет разноплановый лес. В основном хвойный, который больше подвержен горению в отличии от лиственных насаждений, где в основном березы и осины. В березняках тушить лесные пожары гораздо проще: опахал трактором, локализовал, потушил. В хвойных лесах такой способ может не сработать, поскольку плотная подстилка из хвои может гореть несколько дней.

- Проводите ли вы работу на опережение, и кто помогает бороться с лесными пожарами? Насколько их помощь важна?

- Мы всегда работаем на опережение! Опираясь на прогнозы синоптиков и статистические данные последних лет, предполагаем развитие лесопожарной обстановки и усиливаем те территории, где возможно осложнение ситуации. Но со стопроцентной уверенностью спрогнозировать, где возникнут лесные пожары невозможно. Так, каждый год в зону риска в июне-июле попадала северная группа районов. Мы передислоцировали туда более 300 сотрудников Лесопожарного центра. Но грозы прошли по южным районам, и вспышка лесных пожаров в конце июня произошла именно там. Бороться с лесными пожарами помогают сотрудники лесничеств, лесозаготовители арендаторы лесных участков, которые по лесному кодексу обязаны принимать участие в ликвидации лесных пожаров. Оказывает помощь и местное население из числа добровольных пожарных дружин. В этом году они впервые прошли обучение в нашем Учебном центре и под руководством профессионалов действуют четко. Не паникуют, не мешают, выполняют все поставленные перед ними задачи. В основном, конечно, стараемся привлекать добровольцев для профилактической работы с жителями. Активно и сами работаем в этом направлении. Рассказываем людям о причинах возникновения лесных пожаров, правилах поведения в лесу, запретах, в том числе палов сухой травы, как вести себя при встрече с огнем в лесу, где можно и нельзя разводить костры, как их правильно тушить, какая ответственность грозит за нарушение требований пожарной безопасности и многое другое. В этом году впервые запустили противопожарную акцию «Лесопожарный автопатруль». За 2,5 месяца ее участниками стали более 12 тысяч жителей края.

- О том, что не следует сжигать сухую траву и мусор, оставлять без присмотра костры, говорят давно и много. Но прислушиваются ли люди к этим призывам?

- Как показывает статистика, несмотря на активную противопожарную пропаганду данная проблема актуальна до сих пор. С этого года в разы увеличили штрафы за нарушение противопожарных правил. Насколько эффективной будет данная мера покажет время.

- Виталий Александрович, можно ли спрогнозировать, как будут обстоять дела с лесными пожарами в августе?

- Делать какие-либо прогнозы на август бессмысленно, так как прохождение грозовых фронтов можно лишь на ближайшие шесть дней. Поэтому при составлении прогноза на последний месяц лета будем смотреть на результаты июля. Могу только сказать, что согласно прогнозам метеорологов, первая декада июля в Красноярском крае в плане лесопожарной обстановки пройдет спокойно.

Фото: предоставлено пресс-службой КГАУ «Лесопожарный центр»