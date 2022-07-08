В столице Бурятии неизвестные устроили жертвенник недалеко от улицы Парк-отель

Жители микрорайона Верхняя Берёзовка в Улан-Удэ жалуются на шаманов, проводящих ритуалы недалеко от улицы Парк-отель. По словам местных жителей, разделанные туши баранов и коз находят уже три года. Шаманы собираются на небольшой лесной полянке, и горожане опасаются, что запах от капища привлечёт сюда бездомных собак, волков и медведей.

В шаманском центре "Тэнгэри" предположили, что они могли остаться после обряда шамана-одиночки. Предполагается, что это мог быть последователь тэнгрианства. Пресс-секретарь центра Оксана Ким подчеркнула, что все молебны центра проводятся в специальном месте с соблюдением санитарной безопасности, однако есть и другие шаманские организации.

Фото: © РИА Новости / Илья Наймушин