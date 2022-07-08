В Красноярске мост на Перенсона полностью закроют для проезда автомобилей до 30 сентября

В Красноярске до конца сентября автомобилисты не смогут ездить по мосту, который расположен на улице Перенсона. Дело в том, что мостовому сооружению необходим ремонт. В связи с этим автовладельцы не смогут ездить по участку улицы Перенсона от Качинской до Коммунистической.

Как заявили в администрации города, для того, чтобы облегчить возможные заторы поток автотранспорта в центр будут перенаправлять через улицу Обороны. Таким образом, участок улицы Обороны от Брянской до Республики на время будет односторонним и автомобилисты смогут ездить лишь в сторону улицы Республики. Отметим, что запрет начнет действовать с 00:00 9 июля и продлится до 21:00 30 сентября.

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