Омская телевизионная компания отметила 10-летний юбилей

2 июля исполнилось 10 лет с момента первого выхода в эфир программ Омской телевизионной компании. Свои поздравления юбиляру направили Союз журналистов России, Национальная ассоциация телерадиовещателей, территориальные подразделения Роскомнадзора.

Изначально канал специализировался на производстве межрегионального информационного проекта «Новости Сибири» для федерального бренда РЕН ТВ. Через 2 года ОТК получила в своё распоряжение современный производственный и вещательный комплекс, до сих пор являющийся флагманским не только в Омске, но и на всей восточной территории страны.

Вещательный центр ОТК обеспечивает общероссийское вещание телеканала «Продвижение» по 3-х часовым зонам, выдачу в эфир международного телеканала «ТВ БРИКС», а также формирует местную версию телеканала «Продвижение – Омск» с включением программ собственного СМИ «Омская телевизионная компания».

Сегодня ОТК – это 200 квалифицированных сотрудников, две полноценных студии прямого эфира, собственный международный мультимедийный пресс-центр и мощный продакшн-комплекс, обеспечивающий производство более чем 500 часов оригинального местного и федерального контента ежегодно. Также на базе телеканала организована «Детская школа телевидения», проекты которой выходят в эфир.

Флагманские программы Омской телевизионной компании – такие как «Мама в деле», «Вкусно по ГОСТу», «Деконструкция», «НЛП: нестандартно и легко о психологии»», «#Кембыть» - регулярно становятся лауреатами и победителями международных и всероссийских профессиональных конкурсов. В копилке Золотые Орфеи "ТЭФИ-Регион» за лучший телевизионный дизайн, победы в конкурсах НАТ «Включайся» и «Золотой луч», «Федерация».