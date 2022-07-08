Более 1,1 тысячи ландшафтных пожаров сухой травы зафиксировали в Красноярском крае

В Красноярском крае с начала пожароопасного сезона в регионе было установлено 1127 ландшафтных пожаров сухой травы. Общая площадь возгораний составила почти 3,5 тысячи га.

В службе спасения Красноярского края отметили, что было возбуждено 3531 дело об административных нарушениях за несоблюдение правил пожарной безопасности. К ответственности удалось привлечь порядка 2157 жителей региона. Добавим, что спасатели призывают население Красноярского края соблюдать меры пожарной безопасности. Ранее руководитель Лесопожарного центра рассказал Sibnovosti о том, что июль является месяцем сухих гроз.

Фото: © Виталий Аньков / РИА Новости