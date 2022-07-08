7 лет тюрьмы получил глава Росимущества Красноярского края за взяточничество

В Красноярском крае состоялся суд по уголовному делу о взяточничестве.

Обвиняемым стал экс-глава МТУ Росимущества по региону, Республике Хакасия и Республике Тыва. По официальным данным, экс-руководителя признали виновным в совершении двух эпизодов преступлений. Согласно версии следствия, с 2018 по 2021 год экс-глава Росимущества вместе с должностными лицами ведомства получил взятку в размере более 4,3 млн рублей. Деньги были получены за обеспечение заключения с ведомством госконтрактов на право реализации арестованного имущества.



По решению суда подсудимого приговорили к семи годам колонии строгого режима. Также злоумышленнику предстоит выплатить штраф на сумму в 11 млн рублей. Добавим, что экс-глава краевого Росимущества лишили права занимать определенные должности на срок шесть лет.

Фото: © Владимир Федоренко / РИА Новости