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Бесплатный электропаровозик для детей запустят на острове Татышев на выходных

Главная Общество
Красноярск
10:05 8 Июля 2022
город, красноярск, дети
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В Красноярске на острове Татышев состоялось открытие нового пространства для юных горожан. На острове специально для детей открыли городок «Маленький Татышев». Как отметил мэр Сергей Еремин, такой площадки для детей разных возрастов в Красноярске еще не было. В городке созданы 9 локаций.  

Кроме того, глава города заявил, что в эту субботу и воскресенье для перевозки юных красноярцев на площадку с центральной части острова от Октябрьского моста будет запущен электропаровозик. Он будет абсолютно бесплатным.

Скриншот: © t.me/eremin_krsk

 

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