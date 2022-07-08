Бесплатный электропаровозик для детей запустят на острове Татышев на выходных

В Красноярске на острове Татышев состоялось открытие нового пространства для юных горожан. На острове специально для детей открыли городок «Маленький Татышев». Как отметил мэр Сергей Еремин, такой площадки для детей разных возрастов в Красноярске еще не было. В городке созданы 9 локаций.

Кроме того, глава города заявил, что в эту субботу и воскресенье для перевозки юных красноярцев на площадку с центральной части острова от Октябрьского моста будет запущен электропаровозик. Он будет абсолютно бесплатным.

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