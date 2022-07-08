Богучанская ГЭС восстанавливает численность «царь-рыбы»

В заповеднике «Прутовское мелководье» состоялся первый в 2022 году выпуск молоди осетра в Енисей, организованный Богучанской ГЭС в рамках программы восстановления численности ценной породы рыб. В естественную среду обитания были выпущены 248 тысяч мальков, всего в 2022 году рыбные запасы Енисея пополнят более 2,7 миллионов мальков осетра.

Количество мальков, место и сроки выпуска каждой партии определяют ученые-ихтиологи, которые оценивают состояние кормовой базы и условия для выживания ценных рыб. Выпуск мальков проходил под наблюдением специалистов Главного бассейнового управления по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов, Енисейского территориального управления Росрыболовства, Росприроднадзора и природоохранной прокуратуры Красноярского края.

Впервые Богучанская ГЭС приняла участие в программе восстановления осетра в августе 2020 года, когда в Енисей были выпущены более 218 тысяч мальков; в августе-октябре 2021 года были выпущены еще 2,7 миллионов мальков. Молодь осетра выращена на одном из крупнейших рыборазводных предприятий Красноярского края. Сотрудники Богучанской ГЭС сопровождают ценных рыб на всех стадиях отгрузки, транспортировки и выпуска.

Сибирский осетр обитает в реках и озерах Сибири от Иртыша до Колымы. Растет медленно, в низовьях Енисея достигает половой зрелости в 18-23 года. Предельный возраст сибирского осетра - 60 лет, длина до 2 м, вес до 200 кг. В Красной книге РФ с 2001 года. В Российской Федерации реализуется многолетняя программа увеличения темпов воспроизводства осетра. Планируется вывести особо ценный вид из-под угрозы исчезновения и благодаря росту численности поголовья вычеркнуть его из Красной книги.