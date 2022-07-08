Красноярцам разрешили купаться в Енисее на пляже острова Татышев

В Красноярске появился пляж, который получил официальное разрешение на готовность к купальному сезону. В пятницу, 8 июля, руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев в своем Telegram-канале пояснил, что речь идет о пляже, который находится на острове Татышев.

Специалисты выдали санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным нормам и правилам водного объекта и берега, которое подтверждает их безопасность. Добавим, что это первый пляж в Красноярском крае, за исключением ЗАТО, который официально готов к купальному сезону.

Фото: Никита Алексеев