Жителей Красноярска ждут теплые и дождливые выходные

В Красноярске в предстоящие выходные установится теплая погода. Однако горожан ждут дожди. По прогнозам синоптиков, в субботу, 9 июля, в ночные часы на столбике термометра будет +13°C. Днем воздух прогреется до +24°C, однако ожидается облачная погода и временами небольшой дождь.

В воскресенье, 10 июля, в Красноярске в темное время суток будет +13°C и небольшой дождь. В дневные часы температура воздуха составит +26°C. Несмотря на теплую погоду, красноярцев ждут небольшие дожди. Добавим, что в понедельник, 11 июля, синоптики прогнозируют ясную и солнечную погоду, а также около +25°C в дневное время.

Ранее Sibnovosti рассказывали о том, что в Красноярске открылся первый пляж, на котором можно купаться.