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Посуда и еда для похода. Что взять с собой?

Главная Общество
Красноярск
08:42 8 Июля 2022
продукция, продукты, отдых, природа
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Выходные.Вы собираетесь на природу. В лес или в горы.С вещами и медикаментами в дорогу уже разобрались. Но, какую посуду взять, и, чем заменить стандартный набор походной еды, чтобы не греметь кастрюлями, взбираясь на вершину?

Собираем походную кухню

Вы планируете готовить еду на костре и быстро перекусывать на привалах. Какая посуда вам понадобится?

Есть такая аббревиатура – КЛМН. Это кружка, ложка, миска, нож – базовый набор для каждого. Плюс – прихватите два котелка, для приготовления пищи и кипячения воды. Не помешает еще и разделочная доска, конечно, если вы не мастак нарезок на коленке.

КЛМН есть весьма компактные и легкие. Во время сборов используйте принцип матрешки – ложку, вилку положите в кружку, кружку поставьте в миску, миску в меньший котелок – дальше разберетесь.

Так, посуду упаковали. Теперь о еде. Даже если вы планируете короткое трехдневное путешествие, скоропортящиеся продукты вам не подойдут – даже не думайте тащить с собой переносной холодильник, иначе отдых превратится в каторгу.

Что из еды взять?

Еда должна долго храниться – это раз. Быть энергоемкой и здоровой– два. Давайте прикинем, что это за продукты.

Хлеб – всему голова, но в упаковке может запреть, поэтому вместо него возьмите галеты или крупные сухари.К ним отлично подойдет паштет – бывает из разных видов мяса с добавлением интересных ингредиентов – овощей, грибов, трав; его удобно черпать сухариком прямо из банки, не пачкая посуду; он не портится. Выберите вкусный   паштет здесь – явно найдете что-то по вкусу, ассортимент широкий – от печеночной классики до паштета из мяса косули. Итак, с перекусами на привалах все ясно. Едем дальше.

Бакалея – гречка, рис, макароны. Эти ребята отлично наполнят энергией.

Овощи – несколько картошин и морковок для походного супа. Это источник витаминов и клетчатки, необходимой для комфортного пищеварения.

Мясо. Наверное, сами догадались, что свежее брать не надо – долго оно не выживет даже в скверную погоду, а в жару тем более. Остановите свой выбор на консервации – отлично хранится, готовить не надо, есть удобно.

Используйте эти три вида ингредиентов, как конструктор. Отварите макароны и добавьте к ним готовую индейку «Чоризо», пряную утку или мраморную говядину в красном вине. Да, и такие блюда возможно есть в походе. Не верите – посмотрите и закажите их винтернет-магазине мясничий.онлайн.Тут вы еще и не такое найдете.

Выберите супы, мясо с кашей, готовый плов, хашламу или диетическое мясо кролика в сметане. По большому счету, с таким набором, овощи, крупы и макароны можно смело выкладывать.

Во-первых, вы сэкономите место в рюкзаке, во-вторых, время на готовку, в-третьих, силы –не придется мыть котелки после приготовления блюд. Все, что будет в кастрюльке – вода. В ней – банки с готовой и вкусной едой, под ней – костер, который разогреетваш завтрак, ужин или обед. Это быстро и удобно. С таким подходом у вас останется куча времени на созерцание природных красот.

Запасайтесь готовыми блюдами сразу на все выходные – отдыхать так отдыхать – вам понравится.

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