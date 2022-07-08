31-летний водитель отвлекся на ребенка и сбил пешехода на улице Мужества

Сотрудники ГИБДД обратились к автомобилистам Красноярска и призвали быть внимательными, а также осторожными на дорогах. Как рассказали в ведомстве, в среду, 6 июля, вечером 31-летний водитель на автомобиле «ГАЗ» двигался по улице Мужества и сбил 56-летнюю женщину, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Впоследствии было установлено, что автомобилиста отвлекла дочь, попросившая передать ей бутылку с водой. В автоаварии пешеход получила травмы и ей назначили амбулаторное лечение.

Фото: © vk.com/gibdd24