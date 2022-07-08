Сотрудников краевого Лесопожарного центра обучили правильно валить лес

Сотрудников краевого Лесопожарного центра обучили валке леса. Тренинг прошёл на базах центра в Кодинске и Богучанах. Как отметил инженер региональной диспетчерской службы лесного хозяйства региона Сергей Журба, пожарные три дня учились правильно спиливать нависшие деревья под руководством опытных наставников.

«На лекциях мы рассказываем об устройстве инструмента, его подготовке к работе, различных правилах и способах валки деревьев, технике безопасности. Затем эти знания будущие вальщики отрабатывают в реальных условиях на лесосеке. Подобные навыки необходимы при тушении пожаров, ведь для доступа к очагам часто необходимо расчищать ветровалы, прокладывать опорные полосы и готовить площадки для посадки вертолётов», – отметил он.

После успешной сдачи экзамена курсантам выдали свидетельство вальщика леса. Дополнительную профессию получили 20 специалистов. Осенью подобный курс пройдут ещё несколько групп лесных пожарных.

«В этом году благодаря увеличению федерального финансирования мы приняли на работу 186 десантников-пожарных. И все они должны пройти в том числе обучение на вальщиков леса-знать технологию работы и иметь допуск к валке леса. В ином случае их не допустят к работе с бензопилой, а это один из основных инструментов при тушении лесных пожаров», – отметил руководитель краевого Лесопожарного центра Виталий Простакишин.

Фото: © РИА Новости / Валерий Мельников