В Красноярске появились баннеры с надписью «Аляска наша». Билборды видели сразу в нескольких местах города: в центре, на улице Монтажников и в микрорайоне Водников. Пользователи соцсетей допустили, что сделать вывески могли по заказу краевых властей, но в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» начальник управления пресс-службы губернатора и Красноярского края Сергей Зыблев опроверг эту информацию.

«Первый раз слышим об этом. Эту информацию узнали от вас», – заверил Зыблев.

В дальнейшем выяснилось, что за размещением баннеров стоит местная компания «Аляска», которая производит прицепы. Её представители рассказали, что делали ставку на «патриотичный ход» и отсылками к импортозамещению.

Фото: © Владимир Владимиров