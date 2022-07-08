В Красноярск привезли сына белого медведя Командора Седова – медвежонка Ермака.

В «Роевом ручье» рассказали, что из Геленджика в Красноярск медвежонка везли в рефрижераторе. В пути его сопровождали зоолог и ветврач. В столице региона он останется на «летние каникулы». За это время ему найдут новый дом с вольером мирового уровня, как тот, в котором он жил в Геленджике.

«Зоопарков, способных создать достойные условия, в мире очень немного. Да и мы будем очень пристрастны, ведь речь идёт о живом символе российской Арктики – белом медведе», – отметили в зоопарке.

Сам Командор Седов пока останется в Геленджике, так как он привык к черноморскому климату и освоился в местном сафари-парке.

«Ветеринарные врачи и зоологи „Роева ручья“ ежегодно навещают его. Мы считаем, что сегодня Седов счастлив, а это для нас главное. Но уже сейчас мы думаем над строительством персонального вольера для нашего „Командора“, как прозвали его красноярцы, в уединённом от посетителей месте, где Седов сможет достойно встретить старость. Сибиряки своих не бросают», — отметили в пресс-службе парка.

Напомним, что командор Седов приехал в Красноярск в 2004 году из Ленинградского зоопарка, он стал первым белым медведем в красноярском зоопарке. Здесь он прожил почти 10 лет, в 2014 переехав в «Сафари-парк».

Фото: © vk.com/roevzoo