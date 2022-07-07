Бизнесмену Анатолию Быкову предъявили новые обвинения

Бизнесмена Анатолия Быкова обвинили в ещё двух преступлениях. По данным следствия, с 1997 по 2002 годы предприниматель руководил преступным сообществом. Пользуясь своей властью, он склонил других участников ОПГ к совершению убийства 48-летнего жителя города в 1998 году.

Речь идет о Владимире Филиппове, которого расстреляли на улице Алеши Тимошенкова. Вероятным заказчиком называли Вилора Струганова, известного в криминальных кругах как Паша Цветомузыка. С 2015 года он отбывает наказание в колонии.

Таким образом уголовное дело Анатолия Быкова пополнилось ещё двумя статьями – 210 и 105 УК РФ. Свою вину в совершении этих преступлений бизнесмен не признал.

Напомним, что в сентябре 2021 присяжные признали Быкова виновным в заказном убийстве двух коммерсантов Александра Наумова и Кирилла Войтенко в 1994 году. Суд приговорил его к 13 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба Красноярского краевого суда