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Бизнесмену Анатолию Быкову предъявили новые обвинения

Главная Общество
Красноярск
21:45 7 Июля 2022
красноярск, обвинение, суд
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Бизнесмена Анатолия Быкова обвинили в ещё двух преступлениях. По данным следствия, с 1997 по 2002 годы предприниматель руководил преступным сообществом. Пользуясь своей властью, он склонил других участников ОПГ к совершению убийства 48-летнего жителя города в 1998 году. 

Речь идет о Владимире Филиппове, которого расстреляли на улице Алеши Тимошенкова. Вероятным заказчиком называли Вилора Струганова, известного в криминальных кругах как Паша Цветомузыка. С 2015 года он отбывает наказание в колонии.

Таким образом уголовное дело Анатолия Быкова пополнилось ещё двумя статьями – 210 и 105 УК РФ. Свою вину в совершении этих преступлений бизнесмен не признал.

Напомним, что в сентябре 2021 присяжные признали Быкова виновным в заказном убийстве двух коммерсантов Александра Наумова и Кирилла Войтенко в 1994 году. Суд приговорил его к 13 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба Красноярского краевого суда

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