Красноярские должники смогут оплачивать услуги ЖКХ в рассрочку

Жителям Красноярского края, которые попали в тяжелую жизненную ситуацию, предложили оформить рассрочку без процентов.



В пресс-службе «Центра развития коммунального комплекса» (ЦРКК) отмечают, что потребители смогут избежать начисления пени, взыскания долга и ареста имущества.



Согласно официальным данным, на первое июля этого года долг населения и предприятий региона перед ресурсоснабжающей организацией – 369 млн рублей. При этом 70% - неплатежи физлиц.



Самые большая сумма задолженности у жителей Назарово – 66 млн рублей, Минусинского района – 43 млн и пос. Березовка – 39 млн рублей. Также стало известно, что житель пос. Запасной Имбеж за четыре года накопил долг за услуги ЖКХ в размере 480 рублей. Рассрочка, которую предоставляет ЦРКК населению Красноярского края, предполагает оплату по определенному графику: сумма будет распределена на три месяца или полгода. За это время долг должен быть погашен равными частями. Кроме того, в указанный срок пени не начисляют и дело не направляют в суд.

Добавим, что заявку на рассрочку следует отправлять на эл. почту ЦРКК: info@crkk.ru. В письме необходимо указать ФИО, адрес, лицевой счет, причину долга, предполагаемый срок и источник погашения задолженности.

Фото: © Владимир Трефилов / РИА Новости