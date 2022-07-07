В Красноярском крае высадили 12,2 миллиона сеянцев хвойных пород

С начала года в Красноярском крае высадят 12,2 млн сеянцев хвойных пород. Озеленение затронуло 49 лесничеств.

Так, по одному миллиону сеянцев с открытой корневой системой высадили в Усольском, Иланском и Енисейском лесничествах. Сеянцы с закрытой корневой системой высадили в Абанском, Иланском, Богучанском и Нижнеингашском районах. Сейчас специалисты занимаются уборкой и уничтожением сорняков, чтобы добиться 100% приживаемость растений.

Помимо этого, для работ осенью и будущей весной уже заготовили 3,6 тонны семян, которые посеют в питомниках и лесных массивах края. Всего в 2022 году в регионе планируют высадить почти 15 млн саженцев. Все лесовосстановительные работы проходят в рамках федерального проекта «Сохранение лесов».

Фото: © РИА Новости / В. Селезнев