Баскетбольный «Енисей» пополнился игроком сборной Беларуси

Мужская баскетбольная команда «Енисея» усилилась игроком сборной Беларуси. В соцсетях клуба из Красноярска объявили о подписании контракта с 27-летним Евгением Белянковым.

Отметим, что новичок красноярской команды выступает на позиции легкого форварда. Всю свою карьеру он играл за «Цмоки-Минск». Евгений Белянков признался, что хотел попробовать свои силы в «Енисее» и попасть в плей-офф Единой лиги. Также новичок заявил, что сделает все, чтобы помочь команде в предстоящем сезоне.

Ранее Sibnovosti сообщали о том, что хоккеист Сергей Ломанов будет помогать главному тренеру клуба в качестве играющего тренера.

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