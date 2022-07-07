Для красноярских бизнесменов запустили портал поставщиков «Сделано в крае»

На территории Красноярского края начал работать сайт поставщиков «Сделано в крае» - mb-24.ru. На данном портале будет формироваться единая база изготавливаемой продукции, услуг малых и средних предприятий, а также самозанятых со всего края.

В правительстве края заявили, что сайт разработали для восстановления нарушенных логистических и производственных цепочек. Также интернет портал должен автоматизировать оперативные сделки между заказчиками и поставщиками.

Сайт будет оказывать помощь в развитии взаимодействия малых и средних компаний, а также помощи в быстром поиске новых рынков сбыта продукции, стимулировании импортозамещения и повышении прозрачности решений по контрактам. Те организации, которые проводят закупки, смогут получить сведения о субъектах бизнеса.

Портал «Сделано в крае» был разработан согласно поручению главы региона Александра Усса и агентством развития малого и среднего предпринимательства края.

Руководитель агентства Татьяна Бочарова заявила, что Красноярский край является одним из самых больших регионов РФ, в котором присутствуют различные виды предпринимательской деятельности. В этой связи достаточно важно, чтобы региональный бизнес был знаком друг с другом.

Пройти регистрацию и внести сведения о компании на портале может бесплатно сделать любой предприниматель, работающий на территории края. Добавим, что зарегистрироваться можно на сайте мойбизнес-24.рф. В случае регистрации достаточно только авторизироваться.

Скриншот: mb-24.ru/