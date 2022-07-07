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В Красноярске из-за жары обмелел Енисей

Главная Общество
Красноярск
16:15 7 Июля 2022
происшествия, красноярск, енисей, река, вода
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В Красноярске обмелел Енисей.

Как сообщают Gornovosti, на феномен обратил внимание фотограф Дмитрий Шабалин.

В Енисейском БВУ отметили, что причиной снижения уровня воды стала жара в начале лета и дефицит осадков весной. Мельчает не только река вблизи города – уровень воды в Саяно-Шушенском и Красноярском водохранилищах сейчас ниже отметок за последние 30 лет.

В Красноярске из-за жары обмелел Енисей

Напомним, что в апреле 2022 года Енисей также сильно обмелел. Тогда Красноярская ГЭС снизила водосброс, чтобы наполнить водохранилище.

Фото: Дмитрий Шабалин / gornovosti.ru

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