В Красноярске из-за жары обмелел Енисей

В Красноярске обмелел Енисей.

Как сообщают Gornovosti, на феномен обратил внимание фотограф Дмитрий Шабалин.

В Енисейском БВУ отметили, что причиной снижения уровня воды стала жара в начале лета и дефицит осадков весной. Мельчает не только река вблизи города – уровень воды в Саяно-Шушенском и Красноярском водохранилищах сейчас ниже отметок за последние 30 лет.

Напомним, что в апреле 2022 года Енисей также сильно обмелел. Тогда Красноярская ГЭС снизила водосброс, чтобы наполнить водохранилище.

Фото: Дмитрий Шабалин / gornovosti.ru