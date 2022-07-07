У хозяйки красноярского приюта «Империя Успеха» не оказалось паспорта

Правоохранители нагрянули с проверкой в красноярский приют для животных «Империя успеха». Поводом стала информация об ужасных условиях, в которых содержатся питомцы приюта, а также слухи о жестоком обращении с ними.

Напомним, что «популярность» к «Империи успеха» пришла после пропажи кота по кличке Русский Бэтмен. Потерявшееся животное нашёл один из зоозащитников и передал в приют. Хозяйка кота попыталась его забрать, но, по словам владелицы приюта, кот был старый и «наверное, умер».

Правоохранители доставили владелицу зооприюта на допрос. Документов, удостоверяющих личность, у неё при себе не было. Известно точно, что в розыске она не находится.

«Участковый уполномоченный связался с её сестрой, которая узнала женщину по фотографии и подтвердила биографические сведения. Сотрудники отдела по вопросам миграции занимаются восстановлением её паспорта», — рассказали в МВД.

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