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У хозяйки красноярского приюта «Империя Успеха» не оказалось паспорта

Главная Общество
Красноярск
17:15 7 Июля 2022
полиция, животные, красноярск
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Правоохранители нагрянули с проверкой в красноярский приют для животных «Империя успеха». Поводом стала информация об ужасных условиях, в которых содержатся питомцы приюта, а также слухи о жестоком обращении с ними.

Напомним, что «популярность» к «Империи успеха» пришла после пропажи кота по кличке Русский Бэтмен. Потерявшееся животное нашёл один из зоозащитников и передал в приют. Хозяйка кота попыталась его забрать, но, по словам владелицы приюта, кот был старый и «наверное, умер»

Правоохранители доставили владелицу зооприюта на допрос. Документов, удостоверяющих личность, у неё при себе не было. Известно точно, что в розыске она не находится. 

«Участковый уполномоченный связался с её сестрой, которая узнала женщину по фотографии и подтвердила биографические сведения. Сотрудники отдела по вопросам миграции занимаются восстановлением её паспорта», — рассказали в МВД.

Фото: © 24.мвд.рф 

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